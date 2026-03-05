ĐUKANOVIĆ OSTAJE U PRITVORU! Odbačene žalbe advokata, postoji opasnost od bekstva!
Krivično veće Osnovnog suda u Nikšiću potvrdilo je odluku o određivanju pritvora Acu Đukanoviću i odbilo žalbe njegovih branilaca kao neosnovane.
Đukanović se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a mera pritvora mu je izrečena prvenstveno zbog opasnosti od bekstva.
Osnovana sumnja proističe iz dokaza prikupljenih tokom pretresa njegove kuće u naselju Rastoci, gde je policija pronašla i oduzela čitav arsenal naoružanja i vojne opreme. Među zaplenjenim predmetima ističe se lovački karabin sa posvetom upućenom „Predsedniku M. Đ.“ iz 1992. godine, kao i pištolji marke „CZ“ i „Ruger“ sa većom količinom municije.
Puške, prsluci, lovački nož od 40 cm i profi dvogled
Pored pušaka i pištolja, policija je pronašla pet zaštitnih prsluka (pancira), lovački nož dužine 40 centimetara i profesionalni dvogled marke „Cajs“.
Sud je u obrazloženju naveo da Đukanovićeva velika finansijska moć i činjenica da je poslednji put u inostranstvu boravio 103 dana neprekidno ukazuju na realan rizik da bi mogao postati nedostupan pravosudnim organima.
Zaključeno je da se svrha postupka ne može postići blažim merama poput oduzimanja pasoša, zbog čega je potvrđeno njegovo zadržavanje u pritvoru. Ova odluka je konačna i na nju više nije dozvoljeno pravo žalbe.
(Kurir.rs/Vijesti)