Krivično veće Osnovnog suda u Nikšiću potvrdilo je odluku o određivanju pritvora Acu Đukanoviću i odbilo žalbe njegovih branilaca kao neosnovane.

Đukanović se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a mera pritvora mu je izrečena prvenstveno zbog opasnosti od bekstva.

Osnovana sumnja proističe iz dokaza prikupljenih tokom pretresa njegove kuće u naselju Rastoci, gde je policija pronašla i oduzela čitav arsenal naoružanja i vojne opreme. Među zaplenjenim predmetima ističe se lovački karabin sa posvetom upućenom „Predsedniku M. Đ.“ iz 1992. godine, kao i pištolji marke „CZ“ i „Ruger“ sa većom količinom municije.

Puške, prsluci, lovački nož od 40 cm i profi dvogled

Pored pušaka i pištolja, policija je pronašla pet zaštitnih prsluka (pancira), lovački nož dužine 40 centimetara i profesionalni dvogled marke „Cajs“.

Sud je u obrazloženju naveo da Đukanovićeva velika finansijska moć i činjenica da je poslednji put u inostranstvu boravio 103 dana neprekidno ukazuju na realan rizik da bi mogao postati nedostupan pravosudnim organima.