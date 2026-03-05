- Policijski službenici su kontrolisali vozilo kojim je upravljao državljanin Turske - C.U.G. (29), sa privremenim boravkom u Budvi, dok se na mestu suvozača nalazila državljanka Kazahstana - A.S. (26), takođe sa privremenim boravkom u Budvi. Prilikom vršenja pregleda, C.U.G. je, kako se sumnja, fizički napao policijskog službenika na način što mu je zadao udarce u predelu grudnog koša i glave, nakon čega je policijski službenik, uz upotrebu fizičke snage, uspeo da savlada navedeno lice. Za to vreme, državljanka Kazahstana je fizički ometala policijskog službenika hvatajući ga za ruku i delove uniforme, saopšteno je iz UP.