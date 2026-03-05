TURČIN NAPAO POLICAJCA, KAZAHSTANKA MU POMAGALA: Zaustavljeni tokom rutinske kontrole, pa krenuli da ga krvnički mlate!
Oboje imaju prijavljen privremeni boravak u Turskoj.
- Policijski službenici su kontrolisali vozilo kojim je upravljao državljanin Turske - C.U.G. (29), sa privremenim boravkom u Budvi, dok se na mestu suvozača nalazila državljanka Kazahstana - A.S. (26), takođe sa privremenim boravkom u Budvi. Prilikom vršenja pregleda, C.U.G. je, kako se sumnja, fizički napao policijskog službenika na način što mu je zadao udarce u predelu grudnog koša i glave, nakon čega je policijski službenik, uz upotrebu fizičke snage, uspeo da savlada navedeno lice. Za to vreme, državljanka Kazahstana je fizički ometala policijskog službenika hvatajući ga za ruku i delove uniforme, saopšteno je iz UP.
Nakon dovođenja lica u službene prostorije i prikupljenih obaveštenja, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, C.U.G. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti nakon čega mu je od strane postupajućeg tužioca određeno zadržavanje.
A.S. je lišena slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, a nakon okončanja prekršajnog postupka, od strane inspektora za strance, pokrenut je postupak za prekid njenog privremenog boravka u Crnoj Gori.
(Kurir.rs/RINA)