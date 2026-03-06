Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ rasvetlili su dva krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i podneli krivične prijave protiv dva lica, od kojih je jedno maloletno, zbog sumnje da su izvršili krivična dela krađa i oduzimanje vozila.

Policija je u Rožajama uhapsila 15-godišnjeg maloletnika zbog sumnje na krivično delo oduzimanje vozila.

"Naime, sumnja se da je maloletnik, nakon što je uočio vozilo parkirano ispred jednog trgovinskog objekta u Rožajama, isto otuđio i udaljio se u nepoznatom pravcu, nakon čega je ubrzo lociran u jednom selu na području Rožaja", navode iz Uprave policije.

On je uhapšen po nalogu ODT Rožaje.

Beranska policija je, po prijavi jedne osobe, identifikovala i uhapsila R.R. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

"Kako se sumnja, R.R. je, prilikom boravka u jednom trgovinskom objektu, od ovog lica otuđio novčanik u kojem su se nalazila lična dokumenta i novac u iznosu od 490 evra. Otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku", saopštili su iz Uprave policije.

Kurir.rs/RTCG

