Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ rasvetlili su dva krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i podneli krivične prijave protiv dva lica, od kojih je jedno maloletno, zbog sumnje da su izvršili krivična dela krađa i oduzimanje vozila.

Policija je u Rožajama uhapsila 15-godišnjeg maloletnika zbog sumnje na krivično delo oduzimanje vozila.

"Naime, sumnja se da je maloletnik, nakon što je uočio vozilo parkirano ispred jednog trgovinskog objekta u Rožajama, isto otuđio i udaljio se u nepoznatom pravcu, nakon čega je ubrzo lociran u jednom selu na području Rožaja", navode iz Uprave policije.

On je uhapšen po nalogu ODT Rožaje.

Beranska policija je, po prijavi jedne osobe, identifikovala i uhapsila R.R. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađa.