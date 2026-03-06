Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Berane podneli su krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje u zoni nacionalnog parka.

"Naime, krivična prijava podneta je protiv U.V. iz Berana koji je u julu prethodne godine u zoni Nacionalnog parka Biogradska gora izgradio objekat i na taj način, kako se sumnja, počinio krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje", kaže se u saopštenju.

Protiv njega je policija Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnela krivičnu prijavu u redovnom postupku.

Kurir.rs/RTCG

