NELEGALNA GRADNJA U BIOGRADSKOJ GORI: Muškarac iz Berana pod istragom policije
Službenici Odeljenja bezbednosti Berane podneli su krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje u zoni nacionalnog parka.
"Naime, krivična prijava podneta je protiv U.V. iz Berana koji je u julu prethodne godine u zoni Nacionalnog parka Biogradska gora izgradio objekat i na taj način, kako se sumnja, počinio krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje", kaže se u saopštenju.
Protiv njega je policija Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnela krivičnu prijavu u redovnom postupku.
