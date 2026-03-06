Slušaj vest

U Crnoj Gori prošle godine ostvareno je 2.728.564 dolazaka turista, što je oko 4,5 odsto više nego 2024, a najbrojniji su bili gosti iz Srbije, objavio je Monstat.

Crnogogrska uprava za statistiku navodi da je zabeleženo i 15.367.166 noćenja, što je rast od 1,5 odsto međugodišnje.

Od ukupnog broja noćenja, 95,8 odsto ostvarili su stranci, a 4,2 odsto domaći turisti.

Pored gostiju iz Srbije (23,4 odsto), tokom prošle godine najviše ih je bilo iz Rusije (16,4), Bosne i Hercegovine (8,1), Nemačke (4,6), Turske (4,3) i Ukrajine (4,3).

Turisti iz drugih zemalja ostvarili su 34,9 odsto noćenja.

Najviše noćenja bilo je u primorskim mestima (92,6 odsto), planinskim mestima (2,8), glavnom gradu Podgorici (2,7) i ostalim mestima (2,0).

