Državljanka Kazahstana A.S. (26) proglašena je krivom i osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 700 evra, zbog ometanja policijskog službenika u vršenju službene radnje.

U Sudu za prekršaje u Budvi naglašavaju da joj je suđeno 4. marta 2026. godine u hitnom postupku, u kojem je utvrđeno da je dan ranije oko 17:45 časova ometala policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Budva V. P. dok je vršio službenu radnju lišavanja slobode njenog supruga.