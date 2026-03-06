NOVI SNIMAK MIRJANE PAJKOVIĆ NASTAO U KABINETU VLADE? Skandal trese Crnu Goru, pogledajte provokativni ples bivše državne sekretarke (VIDEO)
Političku scenu u Crnoj Gori ponovo potresa kontroverza povezana sa bivšom državnom sekretarkom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjanom Pajković.
Nakon ranijih spornih sadržaja koji su se pojavili u javnosti, na društvenim mrežama i pojedinim internet platformama sada kruže novi snimci za koje se tvrdi da prikazuju Pajković u kompromitujućim situacijama.
Zavodljiv ples
Na snimku koji je objavljen na portalu Informer.rs vidi se kako Pajkovićeva zavodljivo pleše dok je neko snima u dnevnoj sobi, dok se na stočiću ispred nalaze čaše, najverovatnije sa alkoholnim pićima.
Pajkovićeva se mazi i zavodljivo uvija, a potom i skida odeću i po sebi povlači crevo od nargile.
Prostorija u kojoj je nastao snimak neodoljivo liči na kabinete unutar zgrade Vlade Crne Gore koja se nalazi u Karađorđevoj ulici, što dodatno baca senku na ceo slučaj da su se ovakve neprimerene stvari dešavale u najvišim državnim institucijama.
Iako autentičnost i okolnosti nastanka tih snimaka nisu zvanično potvrđeni, sama činjenica da se takav sadržaj dovodi u vezu sa osobom koja je obavljala visoku državnu funkciju izazvala je burne reakcije u javnosti.
Pitanje odgovornosti i institucija
Posebnu pažnju izazivaju spekulacije da je deo spornih snimaka nastao u prostoru državnih institucija. Ukoliko bi se takve tvrdnje pokazale tačnim, otvorilo bi se ozbiljno pitanje institucionalne odgovornosti, bezbednosti državnih objekata i načina na koji se koristi prostor državnih organa.
Za sada nema zvanične potvrde da je sporni sadržaj nastao u zgradi Vlade, ali javnost očekuje jasna pojašnjenja nadležnih institucija.
Tišina institucija
Do ovog trenutka nema zvaničnih saopštenja Vlade niti nadležnih organa koji bi objasnili okolnosti celog slučaja. Upravo ta tišina dodatno podstiče spekulacije i otvara prostor za različite interpretacije.
U situacijama koje se tiču ugleda državnih institucija, očekuje se brza i transparentna reakcija kako bi se razjasnile sve okolnosti i sprečile zloupotrebe u javnom prostoru.
Politička dimenzija
Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje kriterijuma za izbor ljudi na visoke državne funkcije, ali i odgovornosti političkih struktura koje takve kadrove predlažu i imenuju.
U političkim krugovima sve glasnije se postavlja pitanje kako je moguće da osobe koje su kasnije predmet ozbiljnih kontroverzi dobijaju značajne pozicije u državnom aparatu.
Ugled institucija na ispitu
Bez obzira na konačan epilog, jasno je da ovakve afere nanose štetu reputaciji institucija i dodatno produbljuju nepoverenje građana u politički sistem.
Zato javnost očekuje da nadležni organi utvrde činjenice i jasno odgovore na ključna pitanja – kako je do svega došlo, da li su državni resursi eventualno zloupotrebljeni i ko snosi odgovornost.
(Kurir.rs/borba.me)