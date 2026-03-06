Slušaj vest

Političku scenu u Crnoj Gori ponovo potresa kontroverza povezana sa bivšom državnom sekretarkom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjanom Pajković.

Nakon ranijih spornih sadržaja koji su se pojavili u javnosti, na društvenim mrežama i pojedinim internet platformama sada kruže novi snimci za koje se tvrdi da prikazuju Pajković u kompromitujućim situacijama.

Zavodljiv ples

Na snimku koji je objavljen na portalu Informer.rs vidi se kako Pajkovićeva zavodljivo pleše dok je neko snima u dnevnoj sobi, dok se na stočiću ispred nalaze čaše, najverovatnije sa alkoholnim pićima.

Pajkovićeva se mazi i zavodljivo uvija, a potom i skida odeću i po sebi povlači crevo od nargile.

Mirjana Pajković.jpg
Foto: Društvene Mreže

Prostorija u kojoj je nastao snimak neodoljivo liči na kabinete unutar zgrade Vlade Crne Gore koja se nalazi u Karađorđevoj ulici, što dodatno baca senku na ceo slučaj da su se ovakve neprimerene stvari dešavale u najvišim državnim institucijama.

Iako autentičnost i okolnosti nastanka tih snimaka nisu zvanično potvrđeni, sama činjenica da se takav sadržaj dovodi u vezu sa osobom koja je obavljala visoku državnu funkciju izazvala je burne reakcije u javnosti.

Pitanje odgovornosti i institucija

Posebnu pažnju izazivaju spekulacije da je deo spornih snimaka nastao u prostoru državnih institucija. Ukoliko bi se takve tvrdnje pokazale tačnim, otvorilo bi se ozbiljno pitanje institucionalne odgovornosti, bezbednosti državnih objekata i načina na koji se koristi prostor državnih organa.

Za sada nema zvanične potvrde da je sporni sadržaj nastao u zgradi Vlade, ali javnost očekuje jasna pojašnjenja nadležnih institucija.

Mirjana Pajković Foto: Instagram/mirjana_pajkovic

Tišina institucija

Do ovog trenutka nema zvaničnih saopštenja Vlade niti nadležnih organa koji bi objasnili okolnosti celog slučaja. Upravo ta tišina dodatno podstiče spekulacije i otvara prostor za različite interpretacije.

U situacijama koje se tiču ugleda državnih institucija, očekuje se brza i transparentna reakcija kako bi se razjasnile sve okolnosti i sprečile zloupotrebe u javnom prostoru.

Da li je Mirjana Pajković najzgodnija političarka u regionu? Foto: Printscreen/Instagram

Politička dimenzija

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje kriterijuma za izbor ljudi na visoke državne funkcije, ali i odgovornosti političkih struktura koje takve kadrove predlažu i imenuju.

U političkim krugovima sve glasnije se postavlja pitanje kako je moguće da osobe koje su kasnije predmet ozbiljnih kontroverzi dobijaju značajne pozicije u državnom aparatu.

Mirjana Pajković Foto: Kurir, Instagram/mirjana_pajkovic

Ugled institucija na ispitu

Bez obzira na konačan epilog, jasno je da ovakve afere nanose štetu reputaciji institucija i dodatno produbljuju nepoverenje građana u politički sistem.

Zato javnost očekuje da nadležni organi utvrde činjenice i jasno odgovore na ključna pitanja – kako je do svega došlo, da li su državni resursi eventualno zloupotrebljeni i ko snosi odgovornost.

(Kurir.rs/borba.me)

