U javnosti je osvanuo novi eksplicitni snimak Mirjane Pajković, bivše državne sekretarke u Vladi Crne Gore.

Pažnju javnosti ovoga puta privukao je i misteriozni muškarac, a posebnu intrigu izaziva i činjenica da je sporni snimak zabeležila treća osoba, s obzirom na to da je jasno da kamera nije bila statična, već da je neko aktivno snimao bivšu državnu sekretarku i njenog partnera.

Afera "eksplicitni snimci"

Mirjanino ime sada se vezuje za jednu od najvećih afera koja je potresla Crnu Goru.

Podsetimo, reč je o aferi u kojoj su u fokusu intimni snimci, na kojima se, prema navodima koje je Pajković dala tužilaštvu, pojavljuju ona i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) i savetnik za bezbednost predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Nakon što je intimni sadržaj postao viralan, usledile su ostavke, međusobne optužbe, krivične prijave, ali i ozbiljne tvrdnje o pretnjama koje su, kako se navodi, upućivane čak i sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika države.

Sukob između dvoje doskorašnjih državnih funkcionera dodatno je eskalirao kada je Vukšić optužio Pajković za navodnu povezanost sa pripadnicima kavačkog klana, dok je ona izjavila da je njihov konflikt započeo nakon što je odbila njegov zahtev da svedoči u jednom postupku.

U međuvremenu, podgoričko Osnovno državno tužilaštvo formiralo je više predmeta po njihovim međusobnim prijavama, a naloženo je i veštačenje spornih snimaka kako bi se utvrdilo ko se na njima zaista nalazi.

Pajković tvrdi da je na snimcima Vukšić, dok on to demantuje, kao i optužbe da je upravo on plasirao sadržaj u javnost.

Pajković demantovala da je sama objavila intimne snimke

Mirjana Pajković demantovala je spekulacije da je sama objavila intimne snimke.

- Apsolutno ne bih pustila neke snimke na koje nisam, da tako kažem, ponosna, koje meni izazivaju jedan osećaj nelagodnosti. Dakle, to je apsolutno jedna maliciozna insinuacija. Da li bi iko od nas objavio snimak, pre svega, svog lica? Dakle, eto, otići ću do te granice. To apsolutno ne - rekla je Mirjana Pajković u podkastu "Sada i ovde" na Hajp televiziji.

Kako kaže, njeni snimci su se pojavili "baš u trenutku kad je počela javno da govori o nasilju moćnika nad njom".

"Ono što je vrlo simptomatično je da ti snimci dolaze u javnost, dolazi do jedne enormno velike distribucije tih snimaka, do jednog enormnog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Jer te snimke počinju da dobijaju ljudi koji niti to žele da dobiju, niti mene znaju, niti ih to zanima, niti su deo javnog života i koji se sami osećaju uznemirenim kako neko zna njihov broj da im to pošalje?", pita se Pajković.

"I da mi se to dešava upravo u trenutku kada javno počinjem da govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoje prava. Mislim da je svima jasan zaključak" poručila je Mirjana Pajković.

Inače, ova vest odjeknula je u regionu, ali i svetu, te je tako i poznati američki medij "Njujork post" objavio tekst o aferi "eksplicitni snimci".

Privukla pažnju na društvenim mrežama

Pored političkog angažmana, Mirjana je pažnju javnosti privukla i načinom na koji se predstavljala na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde je redovno delila fotografije modnih kombinacija i trenutaka iz svakodnevnog života.

Njene objave su često izazivale brojne reakcije i kontroverze, a Pajković je više puta isticala da politika i estetika ne moraju biti u sukobu.

Ona smatra da javne ličnosti imaju pravo na vidljivost i lično izražavanje, bez odustajanja od stereotipa i očekivanja nametnute skromnosti.

"Lepota ne mora biti skromna. Naprotiv, treba da zrači, sija i osvaja prostor energijom“, rekla je Pajković ranije, ističući da žene u javnom prostoru ne bi trebalo da se odreknu svog identiteta kako bi bile shvaćene ozbiljno.

Posebnu pažnju privukle su i njene izjave da je lični izgled sastavni deo odgovornosti javne funkcije.

Prema njenim rečima, ljudi koji obavljaju javne dužnosti predstavljaju zajednicu iz koje dolaze, a njihov javni nastup, uključujući i izgled, nosi određenu poruku.

"Naš izgled je naš izlog. Ako neko ne vodi računa o sebi i svom javnom nastupu, postavlja se pitanje kako će se brinuti o drugima“, naglasila je Pajković, dodajući da javna funkcija podrazumeva stalnu izloženost kritikama i povećana očekivanja.

Njeni stavovi izazvali su podeljene reakcije, ali su otvorili širu debatu o granicama između privatnog i javnog, kao i o položaju žena u politici i javnom prostoru na Balkanu.

Mirjana je o aferi pričala i za Kurir Televiziju, a u nastavku pogledajte šta je rekla na temu zlostavljanja porukama:

