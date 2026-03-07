Slušaj vest

Policija je na Cetinju uhapsila Đ.V. (47) iz Podgorice zbog vožnje pod dejstvom alkohola i napada na službeno lice.

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Centar“ preksinoć su na Cetinju kontrolisali vozača Đ.V. (47) iz Podgorice kod kojeg je tom prilikom utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji preko 1 g/kg, zbog čega je lišen slobode od strane policijskih službenika", saopštili su iz Uprave policije.

Međutim, prilikom ulaska u službeno vozilo on je fizički nasrnuo na policijske službenike Interventne jedinice Odeljenja bezbednosti Podgorica.

Đ.V. je rukama odgurnuo jednog policijskog službenika, nakon čega mu je vratima službenog vozila zadao udarac, pri čemu mu je naneta povreda konstatovana u izveštaju lekara specijaliste.

"Zatim, na putu prema prostorijama Odeljenja bezbednosti Cetinje, Đ.V. je policijskim službenicima uputio reči preteće sadržine, te je po dolasku u službene prostorije fizički napao drugog policijskog službenika, zadajući mu udarac nogom u predelu tela, uz reči preteće sadržine koje je uputio i njemu i još jednom policijskom službeniku", navode iz UP.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju se izjasnio da se u radnjama Đ.V. stiču elementi krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

On je priveden sudiji za prekršaje zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.