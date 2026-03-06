Slušaj vest

U Podgoricije danas došlo do opšte panike tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva najveća tržna centra postavljena bomba.

Na teren su odmah izašle nadležne ekipe MUP-a, a na licu mesta su i vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

"Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje, u prvi mah nismo znali o čemu se radi i jako smo se uplašili. Izleteli smo iz radnji. Posle smo čuli da je stigla dojava o postavljenoj bombi, za koju se iskreno nadam da će kao i do sada biti lažna", rekao je jedan od zaposlenih.

Iz policije je saopšteno da su službenici odmah reagovali po prijemu informacije i započeli provere na terenu.

"Službenici Uprave policije su odmah postupili po navedenoj dojavi i preduzimaju hitne protivdiverzione mjere i radnje u odnosu na pomenuto" saopšteno je iz policije.

O slučaju je obavešteni i nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje prati dalji tok aktivnosti.

"Paralelno sa proverama na lokacijama, radi se i na identifikaciji osobe koja je poslala sporne mejlove. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, istovremeno preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju identiteta lica koje je uputilo sporne mejlove", saopšteno je iz Uprave policije.