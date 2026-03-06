„Ovim putem želim da informišem Milana Kneževića pošto će ići sa Šćepanovićem na sud jer ga je nazvao bukva, možda mu se više dopada nadimak zmaj od šipova. On je pored Budve radio i kao obezbeđenje u Ulcinju u Popaju. I za račun određenih BIL lica pratio i podvodio žene, da je bio korisnik njihovih usluga ali besplatno jer ih je zastrašivao sa službenom legitimacijom“, kazao je navodni Medenica.