I dok je u toku skupštinska rasprava a u kojoj učestvuju čelnici sektora bezbednosti, na društvenim mrežama se ponovo oglasio Miloš Medenica.

Šta je rekao možete pogledati u snimku ispod.

„Ovim putem želim da informišem Milana Kneževića pošto će ići sa Šćepanovićem na sud jer ga je nazvao bukva, možda mu se više dopada nadimak zmaj od šipova. On je pored Budve radio i kao obezbeđenje u Ulcinju u Popaju. I za račun određenih BIL lica pratio i podvodio žene, da je bio korisnik njihovih usluga ali besplatno jer ih je zastrašivao sa službenom legitimacijom“, kazao je navodni Medenica.

On je rekao da treba da ga zovu na poligraf da demantuje njegove navode.

„Ako moji navodi budu neistiniti ja vam obećavam da ću se predati. Pozdrav veliki za Pipuna, imam i ja uši, samo su malo manje od njegovih“, naveo je navodni Medenica.

(Kurir.rs/Borba.me

