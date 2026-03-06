Slušaj vest

Do opšte panike došlo je danas tokom popodnevnih sati nakon dojave da su u dva najveća tržna centra u Podgorici postavljene bombe. Na teren su odmah izašle ekipe policije, kao i vatrogasci-spasioci i Hitna pomoć.

– Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje. U prvi mah nismo znali o čemu se radi i baš smo se uplašili. Bukvalno smo istrčali iz radnji. Tek kasnije smo čuli da je stigla dojava o postavljenoj bombi, za koju se iskreno nadam da će, kao i ranije, biti lažna – rekla je za RINU jedna od zaposlenih.

Iz policije je saopšteno da su službenici odmah reagovali po prijemu dojave i započeli provere na terenu.

Dojava o bombama u Podgorici

– Službenici Uprave policije odmah su postupili po prijavljenoj dojavi i preduzimaju hitne protivdiverzione mere i radnje u vezi sa ovim slučajem – navodi se u saopštenju.

O događaju je obavešteno i nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje prati dalji tok aktivnosti.

– Paralelno sa proverama na pomenutim lokacijama, radi se i na identifikaciji osobe koja je poslala sporne mejlove. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, preduzimaju mere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta lica koje je uputilo dojave – saopšteno je iz Uprave policije.