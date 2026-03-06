Ona se trenutno nalazi u prostorijama OB Podgorica.
Tužilac odlučuje da li u njenom postupanju postoje elementi krivičnog dela
AFERA "EKSPLICITNI SNIMCI" TRESE CRNU GORU: Mirjana Pajković večeras na saslušanju u policiji
Policija je večeras, po nalogu tužilaštva, pozvala na saslušanje bivšu državnu službenicu Mirjanu Pajković.
Ona se trenutno nalazi u prostorijama OB Podgorica, javlja Portal RTCG.
Navode da će posle saslušanja tužilac odlučiti da li u njenom postupanju postoje elementi krivičnog dela.
U javnosti su se danas pojavila dva eksplicitna snimka. Na jednom su navodno Pajković i Nikola Drecun, kojeg policija potražuje zbog sumnje da je počinio najteža krivična dela.
Ranije je, dodaju oni, objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
