Policija je večeras, po nalogu tužilaštva, pozvala na saslušanje bivšu državnu službenicu Mirjanu Pajković.

Ona se trenutno nalazi u prostorijama OB Podgorica, javlja Portal RTCG.

Navode da će posle saslušanja tužilac odlučiti da li u njenom postupanju postoje elementi krivičnog dela.

Mirjana Pajković Foto: Kurir, Instagram/mirjana_pajkovic

U javnosti su se danas pojavila dva eksplicitna snimka. Na jednom su navodno Pajković i Nikola Drecun, kojeg policija potražuje zbog sumnje da je počinio najteža krivična dela.

Ranije je, dodaju oni, objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.

