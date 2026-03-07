Slušaj vest

Ko je pušio u kabinetu državnih institucija i ko je dozvolio da se u državnoj instituciji krši zakon – pitanje je koje se nameće nakon što su u javnost dospeli novi snimci povezani sa bivšom državnom sekretarkom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjanom Pajković.

Novi snimci napravljeni su u jednom od kabineta koji pripada nekoj državnoj instituciji, sudeći po enterijeru.

Državna zastava na snimku 

Iz Vlade su saopštili da nisu u pitanju prostorije Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore. Međutim, po enterijeru prostorije na snimku jasno je da je reč o kabinetu nekog ministarstva ili neke državne institucije, jer se jasno vidi državna zastava u levom uglu snimka.

Kompromitujući snimci nisu otkrili samo Pajkovićevu kako zavodljivo pleše, mazi se, uvija, skida deo odeće dok je neko snima u prostoriji, već i da je neko u kabinetu pušio.

Pepeljara sa opušcima i nargila u kabinetu

Jasno se vidi na snimcima pepeljara sa nekoliko opušaka, a posebno je pitanje i otkud nargila u kabinetu.

Na stočiću ispred nje nalaze se čaše za koje se pretpostavlja da sadrže alkoholna pića.

Pajković se potom mazi, uvija i u jednom trenutku skida deo odeće, dok kroz kadar povlači crevo od nargile.

Do sada javnost još nije dobila odgovor na pitanje da li su ovo jedine scene iz prostorija najviših državnih institucija.

Zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorijama

Podsećanja radi, zakon u Crnoj Gori izričito zabranjuje pušenje u zatvorenim javnim prostorijama, uključujući i državne institucije.

Zbog svega navedenog, javnost s pravom očekuje odgovore – ko je još bio u prostoriji, ko je dozvolio da se u državnoj instituciji krši zakon i da li će nadležni organi utvrditi sve okolnosti ovog slučaja.

Iako autentičnost i tačne okolnosti nastanka snimaka nisu zvanično potvrđeni, sama činjenica da se ovakav sadržaj dovodi u vezu sa osobom koja je obavljala visoku državnu funkciju već je izazvala burne reakcije u javnosti i otvorila niz pitanja o ponašanju i odgovornosti u najvišim državnim strukturama.

