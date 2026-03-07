Slušaj vest

Policija u Nikšiću po rešenju Višeg suda u Podgorici o određivanju pritvora lišila je slobode J.M. (51) osumnjičenog da je kao pripadnik kriminalne organizacije krijumčario cigarete. On je po prethodnoj odluci suda bio pod merom nadzora – zabrana napuštanja boravišta – Opštine Nikšić i obaveza povremenog javljanja Upravi policije.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Nikšić su u petak, postupajući po rešenju Višeg suda u Podgorici o određivanju pritvora donetom istog dana – 6.03.2026. godine, lišili slobode J.M. (51) iz Nikšića.

Nakon lišenja slobode istog dana kada mu je određen pritvor, službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su ga, shodno predmetnom rešenju o određivanju pritvora, sproveli u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Spuž.

"J.M. je, kako se osnovano sumnja, izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje. Navedeno se odnosi na predmet iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, u kojem se J.M. optužnicom stavlja na teret da je kao pripadnik kriminalne organizacije, zajedno sa drugim osumnjičenim licima, krijumčario cigarete na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Prethodno je J.M, rešenjem Višeg suda u Podgorici od 12.02.2026. godine, ukinut pritvor i određena mu je mera nadzora – zabrana napuštanja boravišta – Opštine Nikšić i obaveza povremenog javljanja Upravi policije – Odeljenju bezbednosti Nikšić, svakog 1. u mesecu", navode u policiji.