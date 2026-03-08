U ŠVAJCARSKOJ UHAPŠEN PODGORIČANIN SA INTERPOLOVE POTERNICE: Sumnjiči se za milionsku utaju poreza
Švajcarska policija lišila je slobode D.I. (32) koje NCB Interpol Podgorica potražuje međunarodnom poternicom zbog stvaranja kriminalne organizacije u vezi sa milionskom utajom poreza u Crnoj Gori.
"NCB Interpol Podgorica potražuje D.I. radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa putem pomaganja.
Radi se o licu koje je predmet potrage zbog vođenja krivičnog postupka od strane Specijalnog državnog tužilaštva u predmetu falsifikovanja faktura više pravnih lica sa teritorije Crne Gore, u periodu od 2014. do 2020. godine, a sve u cilju izbegavanja plaćanja poreza državi Crnoj Gori, gde je u pitanju milionski iznos za koji je država oštećena", navode u saopštenju policije.
Napominju da sledi komunikacija nadležnih državnih organa dve države, radi izručenja ovog lica našoj zemlji, imajući u vidu i činjenicu da je ovo lice u Švajcarskoj već prethodno bilo lišeno slobode zbog krivičnog dela iz Zakona o opojnim drogama koje je izvršilo na teritoriji Švajcarske, te da je krivični postupak u vezi sa ovim i dalje u toku pred nadležnim organima ove države.
