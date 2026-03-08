"NCB Interpol Podgorica potražuje D.I. radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa putem pomaganja.

Radi se o licu koje je predmet potrage zbog vođenja krivičnog postupka od strane Specijalnog državnog tužilaštva u predmetu falsifikovanja faktura više pravnih lica sa teritorije Crne Gore, u periodu od 2014. do 2020. godine, a sve u cilju izbegavanja plaćanja poreza državi Crnoj Gori, gde je u pitanju milionski iznos za koji je država oštećena", navode u saopštenju policije.