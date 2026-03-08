Kako je saopštila Maja Šćepanović, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, do nesreće je došlo kada je vozilo "audi", u kojem su bili još i D. R. i N. B, iz za sada neutvrđenih razloga sišlo sa kolovoza, udarilo u stablo pored puta, nakon čega se prevrnulo.