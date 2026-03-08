U teškoj saobraćajnoj nesreći u Kolašinu, mladić (22) je poginuo kada je vozilo udarilo u stablo i prevrnulo se.
Crna Gora
TEŠKA SAOBRAĆAJKA U KOLAŠINU: Vozilo se zabilo u stablo, a potom prevrnulo! Mladić (22) stradao u nesreći
Slušaj vest
Kolašinac B. L. (22) poginuo je u saobraćajnoj nesreći u naselju Drijenak u noći između petka i subote, oko 1.30 sati.
Kako je saopštila Maja Šćepanović, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, do nesreće je došlo kada je vozilo "audi", u kojem su bili još i D. R. i N. B, iz za sada neutvrđenih razloga sišlo sa kolovoza, udarilo u stablo pored puta, nakon čega se prevrnulo.
"Uviđaj je obavio dežurni tužilac uz učešće veštaka saobraćajne struke. Okolnosti pod kojima se dogodila nezgoda biće utvrđene tokom postupka", kazala je Šćepanović.
Kurir.rs/RTCG
Reaguj
Komentariši