Policija u Nikšiću lišila je slobode državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog za krivično delonedozvoljene polne radnje na štetu maloletnika.

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić lišili su u petak slobode državljanina Bosne i Hercegovine V.J. (31), zbog sumnje da je, na štetu maloletnog lica starog 16 godina, počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi koju je u prethodnom periodu Odeljenju bezbednosti Nikšić podnela punoletna srodnica oštećenog maloletnog lica, a koja prijava se odnosila na sumnju da V.J. verbalno zlostavlja maloletnika.

"Mere i radnje koje su službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić sproveli su, međutim, dovele do sumnje da je V.J. zapravo na štetu maloletnika počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje. Osumnjičeni V.J. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću", navode u Upravi policije.

Kurir.rs/RTCG

