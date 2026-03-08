Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj podneli su krivičnu prijavu državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju protiv Š.M. iz Bara, zbog sumnje da je gradio objekat bez prijave i dokumentacije, te da je protivpravno zauzeo zemljište u naselju Bijela Gora.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su, u okviru aktivnosti preduzetih u borbi protiv ekološkog kriminala i zaštite životne sredine, otkrili i procesuirali slučaj nedozvoljene gradnje na državnom zemljištu koje je fizičko lice protivpravno zauzelo i devastiralo bespravnom gradnjom objekta.

"Policijski službenici su, naime, postupajući shodno operativnim saznanjima, sproveli aktivnosti koje su dovele do podnošenja krivične prijave državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju protiv Š.M. iz Bara, zbog sumnje da je počinio krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje u sticaju sa krivičnim delom protivpravno zauzimanje zemljišta. Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je Š.M, u maju 2025. godine, prvo protivpravno zauzeo katastarsku parcelu u naselju Bijela Gora u Ulcinju, u vlasništvu države Crne Gore – nosioca prava svojine, dok pravo raspolaganja navedenom parcelom ima Opština Ulcinj. On je na toj parceli, kako se sumnja, protivno propisima o izgradnji objekata, planiranju i uređenju prostora, potom započeo građenje objekta tvrde gradnje, betonske konstrukcije, bez prethodno pribavljene građevinske dozvole i tehničke dokumentacije, površine 91m2", navode u policiji.

O svemu navedenom obavešten je nadležni državni tužilac, dok je zatečeno stanje zapisnički konstatovano i od strane službenika Sekretarijata za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Opštine Ulcinj.

Nadležni tužilac je, nakon sagledavanja spisa predmeta koje su mu dostavili policijski službenici, kvalifikovao krivično delo i naložio da se protiv Š.M. podnese krivična prijava, što je Policija i uradila.