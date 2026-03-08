Slušaj vest

Brat bivšeg premijera i predsednika Crne Gore Milo Đukanović, biznismen Aco Đukanović rekao je sudu da raspolaže milionskim kapitalom, što mu, prema oceni Osnovnog suda u Nikšiću, omogućava da bez problema organizuje život van Crne Gore, zbog čega je veće odbilo žalbu njegovih branilaca i potvrdilo pritvor. Sud smatra da takva finansijska moć povećava rizik da Đukanović, ako bi bio na slobodi, postane nedostupan domaćim pravosudnim organima.

U obrazloženju se navodi da njegova ekonomska snaga omogućava organizovanje života i boravka u inostranstvu bez oslanjanja na treća lica ili državnu podršku.

„To uključuje i mogućnost regulisanja boravišnog statusa kroz različite pravne institute koji su dostupniji licima sa značajnim kapitalom“, navodi se u odluci.

1/6 Vidi galeriju Aco Đukanović Foto: Printscreen/RTCG

Kako pišu Vijesti, prema oceni veća, takve okolnosti objektivno smanjuju njegovu egzistencijalnu vezanost za Crnu Goru i povećavaju mogućnost dugotrajnog boravka van domašaja domaćih pravosudnih organa.

Sud je posebno cenio i podatke o njegovim ranijim putovanjima u inostranstvo.

Iz spisa predmeta proizilazi da je Đukanović u poslednjih nekoliko meseci više puta napuštao Crnu Goru, a jedan boravak trajao je čak 103 dana u kontinuitetu.

„Takvo trajanje boravka ne može se smatrati kratkotrajnim putovanjem, već ukazuje na sposobnost organizovanja života van teritorije države kroz duži vremenski period, kao i na postojanje određenog stepena ličnih i socijalnih kontakata u inostranstvu. U tom smislu, učestalost i dužina boravaka predstavljaju objektivan indikator stepena mobilnosti i međunarodne povezanosti okrivljenog“, ocenilo je veće.

Sud je zaključio da učestalost i dužina njegovih boravaka predstavljaju objektivan indikator mobilnosti i međunarodne povezanosti.