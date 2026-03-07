Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ – Odeljenja bezbednosti Berane podneli su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama krivičnu prijavu protiv V.A. iz Berana, zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici su, kako navode u saopštenju, prethodno, shodno planskim aktivnostima, sprovodili mere i radnje u cilju suzbijanja posedovanja oružja u ilegalnom posedu, na osnovu kojih su, po iniciranoj i pribavljenoj naredbi nadležnog suda, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi V.A.

Pretresom su u ilegalnom posedu pronađeni oružje i municija, i to: puška marke "ARMS M48"; puška NN marke i kalibra; pištolj marke "Browing“ i 46 komada municije različite marke i kalibra.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji se, nakon veštačenja oduzetog oružja i municije u Forenzičkom centru, izjasnio da se u radnjama V.A. stiču bitni elementi krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim kontrolama i operativnim aktivnostima u cilju otkrivanja i suzbijanja držanja oružja u ilegalnom posedu.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaNAPAO POLICAJCE NAKON LEGITIMISANJA, PRSKAO IH BIBER SPREJEM Haos u Leskovcu: Mladić (21) uhapšen zbog droge, evo šta su sve otkrili u štek stanu
IMG_20251106_172138.jpg
Severna MakedonijaMLADIĆ (25) UHAPŠEN U SKOPLJU! Silovao i držao zatvorenu devojku (22) koja je došla iz Nemačke! Čim su se upoznali, počinio je GNUSAN ZLOČIN!
policija.jpg
HronikaBEOGRAĐANIN SA INTERPOLOVE POTERNICE UHAPŠEN U BANJALUCI SA SVE KOFERIMA! Pogledajte munjevitu akciju policije, pod punom opremom mu upali u stan! (video)
Hapsenje Banjaluka.jpg
HronikaBUDŽET SRBIJE OŠTEĆEN ZA VIŠE OD 60 MILIONA! Velika policijska akcija širom zemlje: Izvršeni pretresi na 53 lokacije, pogledajte šta je sve zaplenjeno (FOTO)
akcizna roba privođenje (12).jpg