Slušaj vest

Podgorička policija uzela je sinoć izjavu od doskorašnje funkcionerke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjane Pajković i o tome obavestila Osnovno državno tužilaštvo, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

"Predmet je u radu", rečeno je.

1/7 Vidi galeriju Mirjana Pajković Foto: Kurir, Instagram/mirjana_pajkovic

Mirjana Pajković je pozvana u stanicu policije nakon što su se, od pre dva dana, pojavila tri eksplicitna snimka.

Na jednom od njih, navodno, ona je sa odbeglim Nikolom Drecunom, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.

Foto: Printscreen/Interpol

On se sumnjiči za bombaški napad u kom su ubijeni Dragan Roganović (36) i Petar Kaluđerović (20) na Cetinju, 20. juna 2024. godine. Tada su teško povređeni njihovi prijatelji i sugrađani Tanasije Taso Jovanović i Mihailo Borozan, ali i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

Dragan Roganović i Petar Kaluđerović Foto: Youtube Printscreen/RTV Cetinje

Veruje se da je Drecun blizak "kavačkom klanu"