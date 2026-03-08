Slušaj vest

Višenamenski pomoćni brodRatne mornarice Francuske FS "Loire" (A 602) uplovio je jutros u Boku Kotorsku.

Ovaj moderni brod za podršku raznim off-shore i ronilačko-spasilačkim operacijama kojim komanduje poručnik bojnog broda Damjen Kasini, uplovio je u luku Kotor, treću luku u koju dolazi na Jadranu nakon što je proteklih dana "Loire" boravio u sličnim zvaničnim posetama Sloveniji u Kopru, odnosno Hrvatskoj u Splitu.

"Loire" je prvi od četiri nova francuska višenamenska pomoćna broda istoimene klase, koje je konstruisalo i za potrebe francuske Ratne mornarice sagradilo brodogradilište Kership u Konkarnou – isto ono koje trenutno gradi dva off shore patrolna broda tipa OPV-60M za Mornaricu Vojske Crne Gore.

Namena i tehničke karakteristike broda

"Loire" je višenamenski logistički brod čija je osnovna namena pružanje podrške i pomoći na otvorenom moru.

Osim za zadatke tegljenja i spasavanja drugih brodova, ovo plovilo koristi se i za podršku misijama istraživanja podmorja, ronilačkim i operacijama spasavanja potonulih podmornica, operacijama traganja i spasavanja na moru, transporta, patroliranja i nadzora na moru, kao i za intervencije u slučajevima zagađenja mora.

Brod nije naoružan, ali je opremljen posebnom spasilačkom opremom i opremom za podršku ronilačkim i drugim operacijama u podmorju, opremom za gašenje požara na drugim brodovima kao i za tegljenje jer "Loire" kao okeanski remorker, ima poteznu snagu od 80 tona na svom vinču za tegljenje drugih brodova.

"Loire" je deplasmana 2.600 tona, dug je 70,3, širok 15,8, a gaz mu iznosi pet metara.

Maksimalnom brzinom od 14 čvorova pogone ga dva dizel motora ukupne snage 7.200 konjskih snaga.