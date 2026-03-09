DRŽAVLJANIN BiH ZADRŽAN U PODGORICI ZBOG NEDOZVOLJENOG NOŠENJA ORUŽJA: Tokom saobraćajne kontrole zatečen sa ilegalnim oružjem u blindiranom vozilu
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za L.B., državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je kao suvozač u blindiranom vozilu nosio pištolj sa 15 metaka bez dozvole, pri čemu je oružje imalo izbrušen fabrički broj. Saopštenje tužilaštva o zadržavanju L.B. došlo je nakon što je objavljeno da je ranjen Podgoričanin Radosav Stanišić.
"Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata lica L.B., državljanina Bosne i Hercegovine, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno nošenje i držanje oružja i eksplozivnih materija", navodi se u saopštenju.
Osumnjičeni je, tokom saobraćajne kontrole u Podgorici, zatečen sa ilegalnim oružjem u blindiranom vozilu.
"Osumnjičeni se tereti da je u noći između 7. i 8. marta 2026. godine, prilikom saobraćajne kontrole na teritoriji Podgorice, kao suvozač u blindiranom vozilu, bez odgovarajuće dozvole na javnom mestu nosio pištolj sa okvirom u kojem se nalazilo 15 komada municije, pri čemu je na predmetnom oružju bio izbrušen fabrički broj", zaključuju u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG