Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za L.B., državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je kao suvozač u blindiranom vozilu nosio pištolj sa 15 metaka bez dozvole, pri čemu je oružje imalo izbrušen fabrički broj. Saopštenje tužilaštva o zadržavanju L.B. došlo je nakon što je objavljeno da je ranjen Podgoričanin Radosav Stanišić.

"Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata lica L.B., državljanina Bosne i Hercegovine, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno nošenje i držanje oružja i eksplozivnih materija", navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni je, tokom saobraćajne kontrole u Podgorici, zatečen sa ilegalnim oružjem u blindiranom vozilu.