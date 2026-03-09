Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljaninu Gruzije A.V. zbog sumnje da je iz salona nameštaja u Podgorici ukrao 13.500 evra.

Kako navode u saopštenju, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje u trajanju do 72 sata lica A.V., državljanina Gruzije, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

"Naime, postoji osnovana sumnja da je, dana 7.marta 2026. godine, u salonu nameštaja „N.“ u Podgorici, na štetu tog privrednog društva, oduzeo novac u ukupnom iznosu od 13.500 evra, nakon čega je od strane zaposlenih i radnika obezbeđenja, zadržan u objektu do dolaska policijskih službenika", poručuju iz ODT-a.