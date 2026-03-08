Slušaj vest

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) upozorilo je da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdevanja gorivom u Crnoj Gori zbog toga što su cene, naročito evrodizela kod dobavljača, više za 30 odsto od cena koje sada važe.

„Udruženje naftnih kompanija Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost povodom aktuelnih kretanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, izazvanih eskalacijom geopolitičkih tenzija i nestabilnosti na Bliskom istoku, koja već sada imaju snažan uticaj na rast nabavnih cena energenata na međunarodnom tržištu“, saopšteno je iz Udruženja.

Ističu da su u ovom trenutku nabavne cene naftnih derivata na međunarodnom tržištu već značajno iznad maksimalnih maloprodajnih cena koje su propisane važećom Uredbom u Crnoj Gori.

„Danas se gorivo na domaćem tržištu prodaje po cenama koje su i do 30 odsto ispod cena na berzama, što znači da kompanije posluju sa čistim gubitkom. Problem predstavlja postojeća Uredba kojom se vrši obračun maksimalnih maloprodajnih cena, koja u uslovima naglih i izraženih tržišnih poremećaja postaje ograničavajući faktor za kontinuitet i redovnost snabdevanja, te ne prati dinamiku promena na međunarodnom tržištu. U takvim okolnostima, razlika između nabavnih i prodajnih cena se rapidno povećava, što neminovno stvara ozbiljne finansijske gubitke za kompanije i dovodi do poremećaja u lancima snabdevanja. Ukoliko se aktuelni sukobi i geopolitičke tenzije nastave, a rast cena energenata potraje, realno je očekivati da će finansijski pritisak na kompanije koje posluju na crnogorskom tržištu postati neodrživ već sutra“, saopšteno je iz Udruženja.

Dizel u Srbiji jeftiniji za jedan dinar Foto: Shutterstock

U takvom scenariju, dodaju, postoji ozbiljan rizik da će biti ugrožen kontinuitet snabdevanja tržišta, što bi moglo imati dalekosežne posledice po privredu, saobraćaj, turizam i svakodnevni život građana.

„Naftne kompanije u Crnoj Gori posluju u visoko regulisanom okruženju i u kontinuitetu obezbeđuju stabilno snabdevanje tržišta energentima, pri čemu država ostvaruje značajne prihode kroz akcize, porez na dodatu vrednost i druge fiskalne obaveze koje proizilaze iz prometa naftnih derivata.

Porastom nabavne cene doći će do rasta naplate PDV-a po osnovu uvoza goriva, čime se stiču uslovi za korekcije drugih nameta na gorivima. UNKCG smatra da je u interesu građana, privrede i države da regulatorni okvir bude dovoljno fleksibilan kako bi mogao odgovoriti na izuzetne okolnosti na međunarodnom tržištu energenata“.

Iz UNKCG su pozvali nadležne institucije da hitno razmotre privremeno deregulisanje postojećeg modela formiranja cena naftnih derivata, uključujući moguće smanjenje akciza, koje imaju na raspolaganju, čime bi se omogućila brža reakcija sistema na nagle tržišne promene, sa ciljem redovnog snabdevanja i zaštite tržišta od inflatornih uticaja.

„Bez pravovremene reakcije regulatora, nastavak ovakvog trenda mogao bi dovesti do ozbiljnih poremećaja na tržištu goriva, a u krajnjem slučaju i do ugrožavanja održivosti poslovanja naftnih kompanija koje obezbeđuju snabdevanje crnogorske privrede i građana. UNKCG ostaje otvoreno za dijalog sa Vladom Crne Gore i nadležnim institucijama u cilju pronalaženja održivog rešenja koje će očuvati stabilnost tržišta, sigurnost snabdevanja i zaštitu potrošača“, piše u saopštenju.

„Vijesti“ nezvanično saznaju da su pojedine pumpe već ostale bez goriva, a da će većina ostalih u problemima biti od sutra.