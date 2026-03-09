Slušaj vest

Avio-helikopterska jedinica Direktorata za zaštitu i spasavanje realizovala je juče transport u Urgentni centar žene koja je zadobila povredu kičmenog stuba na Sinjajevini, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Navodi se da je Operativno-komunikacioni centar (OKC) 112 Direktorata za zaštitu i spasavanje primio poziv u 13 sati i 30 minuta, u kojem je prijavljeno da je ženska osoba zadobila povredu kičmenog stuba na Sinjajevini, zbog čega je bilo neophodno njeno hitno medicinsko zbrinjavanje u Urgentnom centru.

"Nakon prijema poziva, organizovan je hitan transport povređene osobe, koji je realizovala Avio-helikopterska jedinica Direktorata za zaštitu i spasavanje“, kaže se u saopštenju MUP-a.

Oni su naveli da je zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji nadležnih službi transport uspešno izvršen, a povređena je bezbedno predata na dalje lečenje medicinskom osoblju Urgentnog centra Crne Gore.