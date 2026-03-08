Slušaj vest

Nakon što je Udruženje naftnih kompanija Crne Gore upozorilo da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdevanja gorivom Crne Gore, ogroman broj građana večeras je pohrlio na pumpe, a gorivo se sipa ne samo u rezervoare, već i u bidone koji su odvoženi u gepecima.

- Čim sam pročitao, ja sam došao da natočim pun rezervoar, ali i da napravim bar neku malu zalihu. Mi koji smo prošli devedesete znamo kako je kad goriva nema ni za lek, rekao je Dragan B. iz Podgorice.

Ogromnom potražnjom tokom večernjih sati iznenadili su se i zaposleni na benzinskim stanicama.

- Radni dan je proticao normalno, dok odjednom nisu počele da se stvaraju neverovatne gužve. Kasnije smo čuli da je izdato to saopštenje. Mi za sada imamo nafte dovoljno i nismo imali problem u dobavljanju novi9h količina. Ali, razumem da se narod uplašio, kazao je jedan od zaposlenih.

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore izrazilo je ozbiljnu zabrinutost povodom aktuelnih kretanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, izazvanih eskalacijom geopolitičkih tenzija i nestabilnosti na Bliskom istoku, koja već sada imaju snažan uticaj na rast nabavnih cena energenata na međunarodnom tržištu.

Sa druge strane, ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović tvrdi da nestašice goriva u Crnoj Gori neće biti.

- Već je formirano 40 odsto planiranih rezervi, odnosno imamo oko 45 hiljada metričkih tona goriva, što je dovoljno za mesec dana, ako ne bude uvoza. Od utorka se očekuju značajano poskupljenje, ali ne 16 centi koliko tvrde u Udruženju naftnih kompanija, nego od 14 centi po litru dizela, dok će benzin po njima biti skuplji šest, a ne sedam centi, rekao je minstar u izjavi za televiziju Vijesti.