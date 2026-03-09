Slušaj vest

Stanovnici Berana suočeni su sa nestašicom goriva.

Na "Zaton petrol" pumpi od juče nema nafte, dok se na preostale dve pumpe stvaraju velike gužve uz prisustvo policije koja reguliše saobraćaj.

Na Zaton benzinskoj pumpi u Beranama od juče nema goriva. Kako je rečeno RTCG, nove količine goriva očekuju sutra, ali tačan termin još nije potvrđen.

Na preostale dve pumpe u gradu stvaraju se velike gužve, a policija je na terenu i reguliše saobraćaj kako bi se izbegli zastoji i incidenti.

1/4 Vidi galeriju Nema nafte na "Zaton petrol" pumpi u Beranama Foto: RTCG

Iz Udruženja naftnih kompanija juče su upozorili da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdevanja gorivom Crne Gore zbog toga što su cene, naročito evrodizela kod dobavljača više za 30 odsto od cena koje sada važe.

Podsetimo, iz UNKCG su pozvali nadležne institucije da hitno razmotre privremeno deregulisanje postojećeg modela formiranja cena naftnih derivata, uključujući moguće smanjenje akciza, koju imaju na raspolaganju, a čime bi se omogućila brža reakciju sistema na nagle tržišne promene, a sa ciljem redovnog snabdevanja i zaštite tržišta od inflatornih uticaja.

Ministar energetike poručio da neće biti nestašica goriva.

Ministar energetike Admir Šahmanović kazao je sinoć za TVCG da neće biti nestašica goriva.

Istakao je da u Vladi prate situaciju i da će formiranje rezervi koje sprovode omogućiti sigurno snabdevanje.

Nakon saopštenja Udruženja naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) da može doći do poremećaja u snabdevanju gorivom i mogućih nestašica, sinoć su počele gužve na pumpama.