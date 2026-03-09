Policija je nakon sprovedenih veštačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu podnela krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv S.M. iz Rožaja , saopšteno je iz Uprave policije.

„Naime, tokom pretresa prostorija jedne napuštene kuće u Rožajama u decembru prethodne godine policija je pronašla oko 712 grama materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana i 343 grama materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain, a koje materije se dovode u vezu sa licem S.M.“, poručili su iz Uprave policije.