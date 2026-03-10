Slušaj vest

Policija u Bijelom Polju podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu protiv J.M. zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje lažnog iskaza, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako pojašnjavaju, sumnja se da je J.M. 3. marta 2026. godine Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave u Bijelom Polju podneo zahtev za zamenu vozačke dozvole Republike Srbije za crnogorsku vozačku dozvolu, te je nakon odobrenja zahteva službenici predao nevažeću vozačku dozvolu Republike Srbije, iako je posedovao važeću.