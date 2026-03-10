Slušaj vest

Policija u Bijelom Polju podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu protiv J.M. zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje lažnog iskaza, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako pojašnjavaju, sumnja se da je J.M. 3. marta 2026. godine Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave u Bijelom Polju podneo zahtev za zamenu vozačke dozvole Republike Srbije za crnogorsku vozačku dozvolu, te je nakon odobrenja zahteva službenici predao nevažeću vozačku dozvolu Republike Srbije, iako je posedovao važeću.

„Na taj način je službenicu doveo u zabludu i ostvario pravo na izdavanje crnogorske vozačke dozvole. Borba protiv svih oblika kriminaliteta i dalje će biti u fokusu službenika Regionalnog centra bezbednosti „Sjever““, saopšteno je iz Uprave policije.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraPODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV BARANINA: Sumnjiči se da je zauzeo zemljište u Ulcinju i gradio bez dozvole
shutterstock-681926509.jpg
Crna GoraNELEGALNA GRADNJA U BIOGRADSKOJ GORI: Muškarac iz Berana pod istragom policije
Crna gora policija
HronikaDEČAK SE DAVIO NA BAZENU, A SPASILACA NI NA VIDIKU! U poslednjem trenutku spasen, poznato ko je sve odgovoran za užas!
bazen hitna pomoc.jpg
HronikaUHVAĆENA U AKCIJI: Žena (55) pokušala da proda 750 kg duvana na crno: Država oštećena za preko 6 miliona dinara! (FOTO)
2 (1).jpg