Iz policije je saopšteno da je tokom vikenda uhapšeno 100 vozača, od kojih je 41 osoba uhapšena u Podgorici, a ostatak u Bijelom Polju, Nikšiću i Kotoru.

Tokom prethodnog vikenda, od 6. do 8. marta 2026. godine, na crnogorskim putevima evidentirano je 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo u Kolašinu, dok je šest lica zadobilo teške, a 16 lica lake telesne povrede, saopšteno je iz Uprave policije.

U istom periodu, kako navode, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 215 prekršajnih prijava, izdali 1.935 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 28 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

„Slobode je lišeno 100 vozača, od čega: 41 vozač zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili odbijanja alkotestiranja, 23 vozača zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci ili odbijanja podvrgavanja testiranju, 36 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima“, saopštili su iz policije.