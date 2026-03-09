Slušaj vest

Policija je uhapsila M.O. (47) i V.J. (31), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljene polne radnje nad maloletnim licem, dok se M.O. tereti i za zapuštanje i zlostavljanje deteta, saopšteno je iz policije.

„U odnosu na prijavu koja je podneta dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Nikšić 6. juna 2025. godine, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću lišili slobode dva lica – M.O. (47) zbog sumnje da je počinila krivična dela nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje deteta, kao i V.J. (31), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje“, navodi se u saopštenju policije.

Kako navode iz policije, nikšićkoj policiji je ranije od strane srodnika maloletnog lica prijavljeno da ga seksualno zlostavljaju majka M.O. i njen emotivni partner V.J.

„Dete je adekvatno zbrinuto, a u odnosu na pomenutu prijavu policijski službenici su sproveli niz službenih mera i radnji u cilju rasvetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja“, dodaju u saopštenju.

Iz policije poručuju da je prilikom preduzimanja ove aktivnosti ustanovljeno da su ova lica napustila Crnu Goru, te su za njima raspisane poternice.

Kako navode u saopštenju, oni su 6. marta 2026. godine pokušali da uđu u Crnu Goru kada su, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišeni slobode.

„Naime, sa celokupnim događajem upoznat je postupajući državni tužilac iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji se izjasnio da nije nadležan za dalje postupanje i da se o navedenom obavesti Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću“, dodaju u saopštenju.