Policija u Kotoru uhapsila je M.Đ. (21) i J.T. (21) zbog sumnje da su pokušali iznuditi novac od jedne osobe, dok će protiv trećeg lica biti pokrenut postupak zbog sumnje da je podstrekavao na izvršenje tog krivičnog dela.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odeljenja bezbednosti Kotor, postupajući po prijavi i po nalogu nadležnog tužioca, uhapsili M.Đ. zbog sumnje da je počinio krivična dela iznuda u pokušaju i ugrožavanje sigurnosti, dok se J.T. sumnjiči za krivično delo iznuda u pokušaju.

„Takođe, shodno izjašnjenju nadležnog tužioca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju putem podstrekavanja, biće procesuirano i lice M.N. (25)“, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, kriminalističkom obradom utvrđeno je da je M.N. tokom februara stupio u kontakt sa M.Đ. i zatražio od njega pomoć u naplati navodnog duga od 1.100 eura od oštećenog, po osnovu neisplaćene kupoprodajne cene za putničko vozilo „VW Golf 4“.

„On je, kako se sumnja, pristao da u zamenu za novčanu naknadu izvrši naplatu duga od oštećenog, za šta je angažovao i J.T.“, navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da je M.Đ. najpre telefonski kontaktirao oštećenog, a da su 17. februara, oko 23 časa, zajedno sa M.N., J.T. i još jednim za sada nepoznatim licem, vozilom došli na parking marketa gde su sačekali oštećenog koji je zaposlen u tom objektu.

„Nakon što je osumnjičeni M.Đ. pozvao oštećenog da sedne u vozilo, krenuli su u pravcu Tivta, kojom prilikom su, kako se sumnja, upotrebom sile i pretnji po život i telo, od oštećenog pokušali da iznude naplatu duga, na način što su ga hvatali rukama za vrat i upućivali mu reči preteće sadržine“, navodi se u saopštenju.

Policija dodaje da je M.Đ. osobi sa inicijalima M.N. putem telefona uputio poruke preteće sadržine, kako bi mu isplatio dogovorenu naknadu za izvršenu uslugu.