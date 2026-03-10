Slušaj vest

U okviru operativno-taktičke akcije „Stranac“, službenici Sektora granične policije u februaru su sproveli 1.425 mera usmerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u CrnojGori, uključujući rešenja o povratku, otkazu boravka, protjerivanju i izricanje prekršajnih naloga.

„Službenici Sektora granične policije su, preduzimajući planske kontinuirane aktivnosti u okviru operativno-taktičke akcije ‘Stranac’, u saradnji sa inspekcijskim službama, u toku februara realizovali 1.425 mera usmerenih na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Kako navode u saopštenju, inspektori za strance su tokom februara sproveli 28 samostalnih akcija pojačane kontrole ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, dok je u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama realizovano 27 akcija.

U okviru ovih aktivnosti, granična policija je donela 205 rešenja o povratku lica, 178 rešenja o otkazu boravka do 90 dana i 20 rešenja o protjerivanju stranih državljana. Prinudno je udaljeno 22 strana državljanina, podneto je 116 inicijativa za prekid privremenog boravka, doneto je pet rešenja o blažim merama, dok je 16 crnogorskih viza za duži boravak (D) poništeno.