SAOBRAĆAJNA NESREĆA U PODGORICI, TROJE POVREĐENO: Sudarila se 3 vozila, svi prevezeni u Urgentni blok! Pričinjena velika materijalna šteta
Tri osobe su lakše povređene u udesu koji se dogodio u Ulici Bratstva i jedinstva, u blizini TC „Gintaš“ u Podgorici, saopšteno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
Povređeni su transportovani u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore.
Kako su kazali iz policije, pričinjena je veća materijalna šteta.
Uviđaj je završen.
