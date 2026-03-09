Slušaj vest

Tri osobe su lakše povređene u udesu koji se dogodio u Ulici Bratstva i jedinstva, u blizini TC „Gintaš“ u Podgorici, saopšteno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.

Saobraćajna nezgoda se desila oko 19.16 sati. Učestvovala su tri vozila.

Povređeni su transportovani u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore.

Kako su kazali iz policije, pričinjena je veća materijalna šteta.

Uviđaj je završen.

Kurir.rs/RTCG

