Da li će benzinske pumpe prestati s radom

Strah od praznih pumpi i rezervoara postaje ozbiljna briga i u mnogo razvijenijim evropskim zemljama. Novinari iz Londona, Berlina i Pariza potvrđuju da se kolone automobila na pumpama formiraju čak i u tim gradovima, zbog panike izazvane krizom na Bliskom istoku.

Podsećamo, u Nemačkoj je cena goriva već premašila 2 evra, što predstavlja najveće poskupljenje od 2020. godine, u periodu pandemije korone.

Kakva je stvarna situacija u Crnoj Gori, za Kurir televiziju, otkrio je Milan Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice.

- Građani su u strahu zbog nestašice goriva, što je razumljivo s obzirom na situaciju na Bliskom istoku. Iako se čini daleko, ovakve krize utiču i na naš region. U prethodna dva do tri dana na pumpama u Crnoj Gori zabeležene su velike gužve i kilometarski redovi. Panika je nastala nakon što je najavljeno poskupljenje goriva za oko 14 do 16 centi, što se često zaokruži na veću cifru - zavisno od vrste goriva, cena je porasla za 15 do 16 centi - rekao je Sekulović.

Milan Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice Foto: Kurir Televizija

Privremene nestašice i taktike pumpi

Dodao je da su u Beranama neke pumpe privremeno obustavile prodaju dizela, dok je na drugim goriva bilo, što je izazvalo konfuziju među vozačima.

- U Beranama je, prema informacijama, došlo do povremenog nestanka dizela na jednoj pumpi, dok je na drugim pumpama goriva bilo. Pojedine pumpe, prema izveštajima, odlučile su da privremeno ne prodaju gorivo koje je kupljeno po starim cenama, čekajući trenutak kada će ga moći prodati po višoj ceni - objasnio je.

Foto: Kurir Televizija

Rezerve goriva i racionalno korišćenje

Nadovezao se:

- Ovo nije nova pojava - slično se dešava i u trgovinama, gde proizvodi ponekad poskupljuju unapred, čak i bez stvarnog razloga. Tako su i vlasnici pumpi iskoristili trenutak da ostvare veću dobit. Informacije koje dolaze iz vlade deluju pouzdano i zasad nemamo razloga da im ne verujemo. Njihovu tačnost moći ćemo da proverimo u narednih 10 do 15 dana. Prema dostupnim podacima, imamo rezerve goriva za oko dva meseca, što je relevantna informacija i govori da vlada nema razlog da obmanjuje javnost. Ipak, problem je u tome što se te rezerve često troše neracionalno - zaključio je Sekulović.

POSKUPLJENJE GORIVA I REZERVE ZA DVA MESECA - REDOVI NA PUMPAMA SE NASTAVLJAJU Sekulović o nestašici goriva za Kurir televiziju: "Neracionalno trošimo rezerve"

