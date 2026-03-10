Slušaj vest

Budvanska policija uhapsila je ruskog državljanina S. K. (40) i Beloruskinju T. S. (50) nakon što ih je Budvanka prijavila da su upali u njeno vozilo i usred bela dana u centru grada vodili ljubav naočigled dece i prolaznika.

Oni su sinoć uz prekršajnu prijavu privedeni u Sud za prekršaje u Budvi, koji je, kako „Vijesti“ saznaju, izrekao novčane kazne od po 500 evra, kao i meru proterivanja sa teritorije Crna Gora na godinu dana.

Kako je „Vijestima“ rečeno, oni su privedeni juče oko 15.30 časova jer su se na javnom mestu ponašali drsko, bestidno i uvredljivo, pošto su protivpravno ušli u vozilo Budvanke.

Kako se navodi u policijskoj prijavi, ruski državljanin je urinirao po Beloruskinji, nakon čega ih je Budvanka upozorila da napuste njeno vozilo.

Tada su agresivno krenuli u njenom pravcu sa namerom da je fizički napadnu, gestikulirajući rukama ka njoj i odbijajući da napuste vozilo.

Nakon toga su, kako se navodi u prijavi, seksualno opštili na sedištu vozila čija su vrata bila otvorena, što je uznemirilo građane i decu koja su se nalazila u blizini i prolazila pored vozila, čime su počinili prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru.