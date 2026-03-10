Slušaj vest

Policija u Tirani razbila je kriminalnu grupu osumnjičenu za krijumčarenje oružja, u akciji pod kodnim nazivom „Rotondo“. Nakon dvomesečne istrage sprovedene u saradnji sa tužilaštvom, uhapšene su dve osobe: Donati Jaku (31) iz Skadra i Florian Gjeta (22) iz Domja.

Osumnjičeni su zaustavljeni u oblasti „Rrethi i Freskut“ dok su bili u automobilu marke Folksvagen.

Prilikom pretresa, policija je zaplenila šest pištolja marke „Sig Sauer“. Prema zvaničnim informacijama, sumnja se da je oružje prokrijumčareno iz Crne Gore sa namerom da bude prodato na crnom tržištu u Tirani.