Policija u Tirani razbila je kriminalnu grupu osumnjičenu za krijumčarenje oružja, u akciji pod kodnim nazivom „Rotondo“. Nakon dvomesečne istrage sprovedene u saradnji sa tužilaštvom, uhapšene su dve osobe: Donati Jaku (31) iz Skadra i Florian Gjeta (22) iz Domja.

Osumnjičeni su zaustavljeni u oblasti „Rrethi i Freskut“ dok su bili u automobilu marke Folksvagen.

Prilikom pretresa, policija je zaplenila šest pištolja marke „Sig Sauer“. Prema zvaničnim informacijama, sumnja se da je oružje prokrijumčareno iz Crne Gore sa namerom da bude prodato na crnom tržištu u Tirani.

Pored uhapšenih, policija traga za još jednom osobom koja se dovodi u vezu sa ovim slučajem. Istraga se nastavlja kako bi se otkrila cela mreža krijumčarenja i identifikovali ostali saučesnici.

(Kurir.rs/RTCG)

