Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori Mirjana Pajkovićotvorila je nalog na "Only fans" mreži.

Ona je to najavila na Instagramu snimkom iz džakuzija.

Mirjana Pajković otvorila profil na Only fans Foto: Printscreen

Na snimku se čuje muški glas, a uz snimak je napisala “Je l' se pisalo šta o političkim, državničkim odlukama iz džakuzija” i “ako se tajne o bezbjednosti čuju u džakuziju ostaju li tajne ili mogu na” i ostavila link ka sajtu, odnosno svom nalogu na“Only fans”-u.

1/4 Vidi galeriju Mirjana Pajković otvorila nalog na Only fans Foto: screenshot instagram

Na objavljenom snimku iz džakuzija vide se ženske noge u vodi i čuje muškarac koji kaže: "Nakon političke, nezakonite odluke, nakon nezakonite odluke, tako da".

Na sledećem svom storiju na Instagramu Mirjana Pajković je poručila:

"A nekad sam ovo arhivirala zbog tuđih ubeđenja i opet nisam valjala".

Saslušanje u policiji

Pajković je na svom Instagram profilu otkrila i šta se događalo na saslušanju u policiji, piše Borba.

- Dragi ljudi, niti sam pobegla, niti sam procesuirana, niti sam zadržana, samo sam dala izjavu u Centru bezbednosti tako što su me inspektori kriminalističke policije zaustavili u toku vožnje i rekli mi da svojim vozilom pođem do Centra bezbednosti i da tamo dam izjavu.

Moje zadržavanje tamo je stvarno trajalo sedam sati, ne znam zašto, ali u tom vremenu je izvršen i pretres stana i pretres vozila, oduzimanje fleški, laptopa, mobilnih telefona, moja izjava i verovatno je to zbog toga i toliko trajalo - navela je Mirjana Pajković na svom Instagram profilu i dodala da je vikend provela u Beču.

1/10 Vidi galeriju Mirjana Pajković Foto: Instagram/mirjana_pajkovic

"U autu sam imala više pasoša, a u stanu mušku jaknu"

Kako je rekla, u "jednom trenutku izgledala kao savršeni zločinac".

- Zato što sam u autu imala više pasoša, u stanu sam imala mušku jaknu, u autu sam imala spremljen kofer, rezervisan let, tako da razumem da u tom trenutku i jeste izgledalo sumnjivo.

Ali smo te sumnje razjasnili. Pasoši su od moje dece, jakna je mog odraslog sina, let sam odložila sa sutradan, tako da sam nakon svih tih pretresa i saslušanja nastavila da dalje funkcionišem regularno - poručila je Pajković.

Instagram priča sa profila Mirjane Pajković Foto: Printscreen/Instagram

"Nadam se da će uskoro veštačenje mog oduzetog telefona"



Dodala je da joj je oduzet telefon i da se nada da će uskoro biti njegovo veštačenje.

- I da će to biti od pomoći pre svega meni, ali iskreno samo oduzimanje telefona je nešto što je meni bilo prestresno. Ja ne znam kakva su vaše iskustva, ali tek kad vam se oduzme telefon shvatite koliko ste stvarno hendikepirani. Ne znate koliko je sati, ne možete da podesite alarm, nemate brojeve telefona bitnih ljudi, ne znate stanje na računu, ne možete da uđete u mejl - kazala je Pajković.

Kako je rekla, možda i nije loše što je nekoliko dana bila bez telefona.

1/7 Vidi galeriju Mirjana Pajković Foto: Marko Karović, Kurir Televizija

- Međutim, propratila sam da su mediji baš intenzivno izveštavali. Komentare nisam pratila i stvarno mislim da svi ljudi koji gube vreme na pisanje negativnih komentara treba da shvate da rade jedan zaludan posao iz razloga što ljudi koji se nalaze u ozbiljnom problemu, oni u tim trenucima imaju mnogo većih briga od čitanja komentara li svoj život organizuju na neki drugi kvalitetniji način. tako da moja poruka jeste da se, zaista, ne gubi svoje dragoceno vreme tako što ćemo nekom drugom pisati negativne komentare, posebno ukoliko se to odnosi na neka lična svojstva ili stvari - zaključila je Pajković.

Pajković negirala povezanost sa Nikolom Drecunom

Tokom saslušanja, Pajković je, kako tvrdi, negirala bilo kakvu povezanost sa Nikolom Drecunom, koji se nalazi u bekstvu i kojeg bezbednosne službe označavaju kao pripadnika kavačkog kriminalnog klana, piše Borba.

Foto: Printscreen/Interpol

Prema dostupnim informacijama, Nikola Drecun iz Cetinja optužen je da je 20. juna 2024. godine ubio Petra Kaluđerovića i Dragana Roganovića na Cetinju, koji su, prema navodima istražnih organa, bili povezani sa suprotstavljenim škaljarskim kriminalnim klanom.