RASVETLJENO 16 TEŠKIH KRAĐA U BARU: Sumnja se da ih je sve počinio maloletnik
Pripadnici policije su u Baru rasvetlili 16 krivičnih dela teške krađe i podneli krivičnu prijavu protiv maloletnog lica rodom iz tog grada, koje je u periodu od jula do avgusta 2025. godine, na gradskom šetalištu u Baru, više puta nasilno obijalo samouslužne automate i otuđivalo novac.
"Kako se sumnja, maloletnik je u periodu od 13. jula do 27. avgusta 2025. godine, na gradskom šetalištu u Baru, više puta pristupao samouslužnim automatima u vlasništvu jednog lica i, upotrebom podesnog sredstva, nasilno ih obijao i iz unutrašnjosti otuđivao novac", poručili su iz policije.
Kako navode u saopštenju, o događaju, kao i preduzetim merama i radnjama, upoznat je državni tužilac za maloletnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji se, kako navode, izjasnio da se protiv maloletnog lica podnese krivična prijava zbog osnovane sumnje da je izvršilo 16 krivičnih dela teška krađa.