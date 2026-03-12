Slušaj vest

U Crnoj Gori je od posledica ptičjeg gripa (H5N1) do sada uginilo i eutanazirano 213 komada živine, a da vlasnici dve farme u Bijelom Polju nisu prijavile masovno uginuće kokošaka zbog čega je slučaj predat tužilaštvu, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede te zemlje.

Krajem prošle nedelje u Crnoj Gori je evidentiran prvi slučaj ptičjeg gripa na gazdinstvima u Bijelom Polju i Nikšiću, koje su živele u dvorištu, na slobodi, dok je naknadno prijavljena pojava tog opasnog virusa u Plavu.

Najviše uginule i eutanazirane živine je u Bijelom Polju, zatim u Nikšiću i Plavu i to su prvi registrovani slučajevi ptičjeg gripa u Crnoj Gori.

Smrtonosni virus registroivan je 2021. godine, ali kod pelikana na Skadarsom jezeru.

Ministarstvo se posebno osvrnulo na slučaj neprijavljenog, masovnog uginuća živine na dve farme u Bijelom Polju i navelo da su njihovi vlasnici samoinicijativno uklonili živinu iz objekata i angažovali Komunalno preduzeće, a da slučajeve nisu prijavili nadležnim organima.

"S obzirom na to da se radi o ozbiljnom kršenju zakonom propisanih dužnosti i obaveza držalaca životinja, gde osnovano postoji sumnja da je masovno uginuće živine posledica prisustva zarazne bolesti, slučaj je prijavljen Centru bezbednosti Bijelo Polje i dalje, od strane Centra, prosleđen Tužilaštvu u Bijelom Polju", naveli su u Ministarstvu.

Nadležni istražuju da li je do širenja vuirusa u Bijelom Polju došlo sa dve farme koje nisu prijavile uginuća živine.

Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je ranije saopštila da je u toku migracija ptica i da se bolest širi, te da se virus pojavio u Bosni i Hercegovini (BIH), Danskoj i Češkoj. U Crnoj Gori je na snazi mera držanja živine u zatvorenom.

Virus ptičjeg gripa se prenosi i na ljude kontaktom sa zaraženim životinjama i najugroženiji su ljudi koji rade sa živinom, zbog čega nadležni apeluju da se sva uginuća i oboljenja prijave.