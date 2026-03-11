Potvrđeno je da je na brodovima kompanije MSC angažovano 28 crnogorskih državljana, dok ih je na brodovima kompanije MOL osam.
U KONTAKTU
PRIJAVILO SE 40 CRNOGORSKIH POMORACA U RATNOJ ZONI! Nalaze se u Ormuskom moreuzu, Persijskom i Omanskom zalivu
Putem platforme za hitnu registraciju prijavilo se 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u zoni Ormuskog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva, saopštilo je Ministarstvo pomorstva Crne Gore.
Podaci se stalno ažuriraju u saradnji sa kompanijama.
Zone Ormuskog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva proglašene su ratnim područjima 4. marta.
Crnogorsko ministarstvo je u svakodnevnom kontaktu sa pomorcima i prati situaciju radi eventualne hitne repatrijacije.
(Kurir.rs/Vijesti)
