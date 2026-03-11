Slušaj vest

Putem platforme za hitnu registraciju prijavilo se 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u zoni Ormuskog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva, saopštilo je Ministarstvo pomorstva Crne Gore.

Podaci se stalno ažuriraju u saradnji sa kompanijama.

Potvrđeno je da je na brodovima kompanije MSC angažovano 28 crnogorskih državljana, dok ih je na brodovima kompanije MOL osam.

Zone Ormuskog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva proglašene su ratnim područjima 4. marta.

Crnogorsko ministarstvo je u svakodnevnom kontaktu sa pomorcima i prati situaciju radi eventualne hitne repatrijacije.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustitePlaneta"DA LI ĆETE PRETEĆI CRNU GORU?" "DA. BOGATI SMO I VAŽNI" Šefica diplomatije Islanda o koraku koji ih vraća u pregovore s EU "Za godinu i po bićemo 28. članica"
EU Island.jpg
Crna GoraMIRJANA PAJKOVIĆ OTVORILA "ONLY FANS" Objavila vreli snimak: “Je l' se pisalo šta o političkim, državničkim odlukama iz džakuzija” - NASTAO LOM (FOTO)
Mirjana Pajković
Crna Gora"VLAST JE PREŠLA CRVENE LINIJE OPOZICIJE" Rakočević podnosi ostavku na mesto potpredsednika Skupštine Crne Gore: "Nećemo učestovati u simulaciji demokratije"
Nikola Rakočević
Crna GoraKRIJUMČARILI ORUŽJE IZ CRNE GORE, PRODAVALI GA U TIRANI! Albanska policija uhapsila dve osobe
Albanska policija