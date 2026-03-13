Slušaj vest

Beranska policija je sinoć uhapsila D.V. (33) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje i prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, na štetu zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima i policijskog službenika.

Sumnja se da je D.V. u četvrtak u mestu Lužac nasilnički postupao prema zaposlenima Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – Područne jedinice Berane, koji su vršili službenu radnju iz svoje nadležnosti – utovar zaplenjene šumske građe.

„On je tom prilikom, kako se sumnja, uputio preteće reči jednom od zaposlenih, fizički napao drugog zaposlenog koji je upravljao teretnim vozilom udarajući ga šakama u predelu glave i pri prolasku pored vozila u vlasništvu jednog od zaposlenih polomio staklo. D.V. je potom, prilikom telefonskog razgovora, omalovažavao policijskog službenika dok je isti vršio službenu radnju“, navode iz Uprave policije.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade kod D.V. je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.