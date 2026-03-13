Hercegnovska policija u Baošićima kontrolisala R.B. (33), koji je upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
NOVLJANIN UHAPŠEN ZBOG VOŽNJE POD DEJSTVOM NARKOTIKA: Kažnjen sa 1.250 evra i zabranom vožnje četiri meseca
Hercegnovska policija je u mestu Baošići kontrolisala operativno interesantnu osobu R.B. (33) iz tog grada.
"Testiranjem je utvrđeno da je R.B. upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci zbog čega je lišen slobode i na sudu kažnjen sa 1.250 evra i četiri meseca zabrane upravljanja „B“ kategorije“, kazali su iz Uprave policije na mreži Iks.
