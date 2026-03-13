Slušaj vest

U sredu je u Pljevljima uhapšen E.Đ. (29), kod kojeg su pronađena dva kilograma marihuane. Na teret mu se stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Službenici Jedinice za borbu protiv droga, Odeljenja bezbednosti Pljevlja, su u jednom ugostiteljskom objektu kontrolisali E.Đ. i kod njega, pregledom torbe, pronašli pakovanja sa sadržajem marihuane, mase oko dva kilograma i 174 grama“, kaže se u saopštenju.