UHAPŠEN MUŠKARAC (23) U PLJEVLJIMA: Kod njega nađene 2 kile marihuane
U sredu je u Pljevljima uhapšen E.Đ. (29), kod kojeg su pronađena dva kilograma marihuane. Na teret mu se stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
„Službenici Jedinice za borbu protiv droga, Odeljenja bezbednosti Pljevlja, su u jednom ugostiteljskom objektu kontrolisali E.Đ. i kod njega, pregledom torbe, pronašli pakovanja sa sadržajem marihuane, mase oko dva kilograma i 174 grama“, kaže se u saopštenju.
Kako dodaju, nakon sprovedene kriminalističke obrade, postupajući tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je da se E.Đ. liši slobode zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo.
