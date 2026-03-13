Slušaj vest

U sredu je u Pljevljima uhapšen E.Đ. (29), kod kojeg su pronađena dva kilograma marihuane. Na teret mu se stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Službenici Jedinice za borbu protiv droga, Odeljenja bezbednosti Pljevlja, su u jednom ugostiteljskom objektu kontrolisali E.Đ. i kod njega, pregledom torbe, pronašli pakovanja sa sadržajem marihuane, mase oko dva kilograma i 174 grama“, kaže se u saopštenju.

Kako dodaju, nakon sprovedene kriminalističke obrade, postupajući tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je da se E.Đ. liši slobode zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaLESKOVČANIN PRONEVERIO SILNE PARE: Uhapšen poslovođa prodavnice, određeno mu zadržavanje! (video)
collage.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC (36) U BEOGRADU: U stanu mu pronađeno 2,5 kilograma droge i vagice za precizno merenje
01.jpg
HronikaU SPEKTAKULRNOJ AKCIJI UHAPŠENI OTMIČARI TONIJA MONTANE! Naterali tiktokera da preti Baki Prasetu: Bićeš napunjen olovom kao tvoj komšija!
Baka Prase
HronikaSPEKTAKULARNO HAPŠENJE U BEOGRADU ZBOG PRINUDE: Terali muškarca da snimi video i objavi, "pali" u donjem vešu (video)
hapšenje.jpg