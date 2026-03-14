U okviru kontinuiranih aktivnosti usmerenih na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, kao i na otkrivanje i razbijanje mreža ulične distribucije narkotika, službenici Odelenja bezbednosti Podgorica lišili su slobode dva lica iz Podgorice i zaplenili marihuanu i pakovanja kokaina namenjena daljoj uličnoj distribuciji.

Policijski službenici su u naselju Zabjelo kontrolisali vozilo podgoričkih registarskih oznaka u kojem se, na mestu vozača, nalazio N.C. (52), dok je pored vozila zatečeno lice F.B. (31).

„Policijski službenici su uočili da N.C. kod sebe poseduje šest pvc pakovanja praškaste materije nalik na kokain, kao i jednu kesicu sa sadržajem praškaste materije nalik na heroin. Prilaskom licu N.C., on je progutao četiri pvc pakovanja kokaina, dok je kesicu sa praškastom materijom nalik heroinu prosuo, a preostala dva pakovanja su mu oduzeta. Lica su dovedena u Odelenje bezbednosti radi prikupljanja obaveštenja, pri čemu je F.B. izjavio da se na navedenoj lokaciji, po prethodnom dogovoru, našao sa N.C. kako bi od njega kupio opojnu drogu“, navode u saopštenju.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, N.C. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

U naselju Stari Aerodrom kontrolisano je vozilo podgoričkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili M.P. (22) i A.I. (23). Tom prilikom kod M.P. su pronađena tri pvc pakovanja sa sadržajem kokaina. Pregledom vozila kojim je M.P. upravljao, pronađeno je još 30 pvc pakovanja sa sadržajem opojne droge kokain.

Po nalogu tužioca, M.P. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u naselju Zabjelo kontrolisala vozilo kojim je upravljala A.D. (25). Pregledom vozila pronađeno je jedno veće pakovanje sa sadržajem biljne materije nalik marihuani, mase oko 85 grama.