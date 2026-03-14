Pet od 44 pomoraca koji se nalaze u zoni ratnih dejstava zatražilo je pomoć za evakuaciju od Vlade, saopšteno je za Radio Crne Gore iz Ministarstva pomorstva.

Kako je rekao direktor Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu Goran Idrizović, u tom resoru prate situaciju i pokušavaju da pomorce vrate sigurno u Crnu Goru.

Predsednik SAD-a Donald Tramp rekao je da je vojska snažno bombardovala strateški važno iransko ostrvo Harg, kao i da je Teheran „potpuno poražen“ i da želi sporazum koji on lično ne bi prihvatio.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

Jedan dron navodno je pogodio američku ambasadu u Bagdadu, prestonici Iraka, piše Rojters.

SAD je ponudila do 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju.

Modžtaba Hamnei

Pentagon šalje vojni brod USS Tripoli i 31. ekspedicijsku jedinicu marinaca na Bliski istok.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je istražitelj izvan Centralne komande imenovan da istraži smrtonosni napad na školu za devojčice u Iranu.

Američki ministar odbrane Pit Hegset u poseti Panami

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da su vazdušni napadi desetkovali Iran „vojno, ekonomski i na druge načine“.