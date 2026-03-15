KOLEGE IZ FIRME OJADIO ZA 56.000 EVRA Policija u Crnoj Gori ušla u trag prevarantu: Ovako je funkcionisala njegova šema
Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata licu L.G. zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo prevara.
„Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u periodu od decembra 2025. godine do kraja februara 2026. godine dovodio u zabludu više kolega iz firme „F.C.“, predstavljajući da može završiti određene pravne i administrativne poslove u njihovu korist, nakon čega su mu oni po tom osnovu predavali novac u različitim iznosima. Na taj način, kako se sumnja, pribavio je protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 56.000 evra, pri čemu je od jednog oštećenog uzeo iznos od 31.000 evra“, kazali su iz ODT u saopštenju.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog opasnosti od bekstva, dodaje se.
„Imajući u vidu da je strani državljanin, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, s obzirom na to da je ranije osuđivan za isto krivično delo u Republici Hrvatskoj“, piše u saopštenju.