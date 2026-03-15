"Ovo nam je najsrećniji dan u životu"

"Ovo nam je najsrećniji dan u životu"

Kada su Sonja Mirotić (57) i njen suprug Marko (69) iz Grbavaca kod Podgorice posle 23 godine čekanja i nebrojenih medicinskih izazova, konačno postali roditelji, ceo region se radovao njihovoj sreći!

Ona je sada još veća jer su ćerki Bogdani proslavili prvi rođendan.

Sonja (57) i Marko (69) Mirotić iz Podgorice prošle godine su postali roditelji male Bogdane, a sada su upriličili veliko slavlje za svoju naslednicu. Na proslavi prvog rođendana ćerke, ponosni roditelji nisu mogli da sakriju emocije.

Sonja Mirotić se porodila u 57. godini

"Plakala sam od sreće i radosti, Bogdana je naše najveće blago"

- Presrećni smo, ja sam plakala od sreće i radosti, ne mogu da suzdržim emocije, Bogdana je naše najveće blago - rekla je ponosna majka Sonja.

Veliko uzbuđenje nije mogao da sakrije ni otac Marko.

- Nema srećnije osobe od mene, ima ih još, ali meni je ovo najsrećniji dan u životu, tako se ja osećam - ispričao je ponosni otac.

Kako su priznali, bilo je trenutaka i kada su pomislili da nikada neće imati svoje dete.

"Obilazili smo lekare, pokušaji su bili bezuspešni. U jednom trenutku smo od svega odustali. Ipak, naša bliska prijateljica Zdenka Živković nas je ponovo podstakla i dala novu nadu", priseća se Sonja.

"Osuđuju nas, a ne znaju kroz šta smo sve prošli"

Srećni što imaju priliku da podižu dete, držeći je u naručju, Sonja i Marko kažu da ih kritike, poput tvrdnji da su "ludi, sebični ili nepromišljeni", više ne pogađaju. I da im najviše znači podrška onih koji cene njihovu hrabrost i istrajnost i koji zajedno sa njima uživaju u svakom trenutku sa malom Bogdanom.

"Ti koji nas osuđuju neka prvo očiste svoje dvorište pa onda nek osude nekog drugog. Niko ne zna kroz šta smo mi prošli", govori Sonja, dok Marko dodaje:

"Ja im samo kažem hvala".

Sonja i Marko u braku su 23 godine.